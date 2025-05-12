Nike DNA
Therma-FIT 男子拒水篮球夹克
¥689¥99931% 折让
Nike DNA Therma-FIT 男子拒水篮球夹克从复古篮球装备汲取设计灵感，梭织面料具有缎面质感，并经拒水处理，有助应对雨天；结合轻盈合成材质填充物，缔造出众保暖效果。宽松版型，可轻松内搭中层衣物；下摆和袖口条纹罗纹设计，彰显经典 DNA 风范。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FZ0663-010
Nike DNA
¥689¥99931% 折让
Nike DNA Therma-FIT 男子拒水篮球夹克从复古篮球装备汲取设计灵感，梭织面料具有缎面质感，并经拒水处理，有助应对雨天；结合轻盈合成材质填充物，缔造出众保暖效果。宽松版型，可轻松内搭中层衣物；下摆和袖口条纹罗纹设计，彰显经典 DNA 风范。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 梭织表层面料具有缎面质感，经拒水处理，有助于在潮湿天气保持干爽
- 插手口袋搭配按扣设计，营造安全储物空间
- 衣袖搭配轻盈里料，提升舒适效果
产品细节
- 后领内侧设有挂环
- 全长金属按扣开襟设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FZ0663-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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