Nike DNA

Therma-FIT 男子拒水篮球夹克

¥999

Nike DNA Therma-FIT 男子拒水篮球夹克从复古篮球装备汲取设计灵感，梭织面料具有缎面质感，并经拒水处理，有助应对雨天；结合轻盈合成材质填充物，缔造出众保暖效果。宽松版型，可轻松内搭中层衣物；下摆和袖口条纹罗纹设计，彰显经典 DNA 风范。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FZ0663-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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