第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Downshifter 10
女子跑步鞋
¥529
售罄：
此配色当前无货
Nike Downshifter 10 女子跑步鞋焕新升级，塑就出众支撑与缓震性能。轻盈加垫设计，赋予你畅跑体验。
- 显示颜色： 足球灰/白色/剔透白粉/金属银
- 款式： CI9984-007
Nike Downshifter 10
¥529
稳固支撑
Nike Downshifter 10 女子跑步鞋焕新升级，塑就出众支撑与缓震性能。轻盈加垫设计，赋予你畅跑体验。
稳固中足
中足鞋笼，提供跑步时所需的支撑力。系上鞋带后即紧贴足部，铸就稳固迈步体验。
柔韧灵活，自在迈步
泡绵中底，营造回弹响应的出众缓震性能。额外添加的弯曲凹槽，让双足自然畅动。
其他细节
- 前足采用网眼材料，缔造轻盈透气感受
- 后跟衬垫设计贴合双足轮廓，塑就柔软舒适脚感
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 足球灰/白色/剔透白粉/金属银
- 款式： CI9984-007
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。