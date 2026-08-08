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Nike Downshifter 10 女子跑步鞋 - 足球灰/白色/剔透白粉/金属银

Nike Downshifter 10

女子跑步鞋

¥529

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Nike Downshifter 10 女子跑步鞋焕新升级，塑就出众支撑与缓震性能。轻盈加垫设计，赋予你畅跑体验。


  • 显示颜色： 足球灰/白色/剔透白粉/金属银
  • 款式： CI9984-007

Nike Downshifter 10

¥529

稳固支撑

Nike Downshifter 10 女子跑步鞋焕新升级，塑就出众支撑与缓震性能。轻盈加垫设计，赋予你畅跑体验。

稳固中足

中足鞋笼，提供跑步时所需的支撑力。系上鞋带后即紧贴足部，铸就稳固迈步体验。

柔韧灵活，自在迈步

泡绵中底，营造回弹响应的出众缓震性能。额外添加的弯曲凹槽，让双足自然畅动。

其他细节

  • 前足采用网眼材料，缔造轻盈透气感受
  • 后跟衬垫设计贴合双足轮廓，塑就柔软舒适脚感
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 织物与合成材质组合鞋面
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 足球灰/白色/剔透白粉/金属银
  • 款式： CI9984-007

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