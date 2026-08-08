 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Downshifter 12 女子公路跑步鞋 - 白金色/白色/珊瑚红/黑

Nike Downshifter 12

女子公路跑步鞋

¥529
白金色/白色/珊瑚红/黑
黑/烟灰/白金色/白色

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Downshifter 12 女子公路跑步鞋，迈出畅跑步伐。该鞋款质感轻盈，赋予双足支撑贴合感，塑就稳定迈步体验，无论是训练还是悠然闲逛，皆可轻松驾驭。开启你的户外冒险之旅。系上鞋带，畅快开跑。


  • 显示颜色： 白金色/白色/珊瑚红/黑
  • 款式： DD9294-009

Nike Downshifter 12

¥529

稳定支撑，助力畅跑

穿上 Nike Downshifter 12 女子公路跑步鞋，迈出畅跑步伐。该鞋款质感轻盈，赋予双足支撑贴合感，塑就稳定迈步体验，无论是训练还是悠然闲逛，皆可轻松驾驭。开启你的户外冒险之旅。系上鞋带，畅快开跑。

酷爽十足，轻盈迅疾

网眼布材料，轻盈透气。前足关键区域采用基于跑者反馈的网眼布设计，为关键部位营造干爽感受。

系带设计，支撑出众

中足贴合板带设计，缔造稳固脚感。与鞋带巧妙结合，鞋带系得越紧，双足越稳固。

质感柔软，助力畅跑

中底搭载柔软泡绵，塑就缓震迈步体验。厚实设计，在跑步期间塑就柔软感受。

其他细节

  • 橡胶外底铸就出众抓地力，令双足紧抓路面
  • 鞋眼部位添加覆面，打造出众耐穿性
  • 鞋面采用优质材料，舒适耐穿

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白金色/白色/珊瑚红/黑
  • 款式： DD9294-009

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。