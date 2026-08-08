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Nike Downshifter 12
男子跑步鞋
¥529
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Downshifter 12 男子跑步鞋，迈出畅跑步伐。 该鞋款质感轻盈，赋予双足支撑贴合感，塑就稳定迈步体验；无论是训练还是日常穿着，皆可轻松驾驭。 开启你的户外冒险之旅。 系上鞋带，畅快开跑。
- 显示颜色： 煤黑/黑/白色/赛车蓝
- 款式： DD9293-005
Nike Downshifter 12
¥529
稳定支撑，助力畅跑
穿上 Nike Downshifter 12 男子跑步鞋，迈出畅跑步伐。 该鞋款质感轻盈，赋予双足支撑贴合感，塑就稳定迈步体验；无论是训练还是日常穿着，皆可轻松驾驭。 开启你的户外冒险之旅。 系上鞋带，畅快开跑。
酷爽十足，轻盈迅疾
鞋款融入网眼布设计，轻盈透气。关键区域采用基于跑者反馈的网眼布设计，为关键部位营造凉爽感受。
系带设计，支撑出众
中足板带设计，缔造稳固脚感。 与鞋带巧妙结合，鞋带系得越紧，双足越稳固。
质感柔软，助力畅跑
中底搭载柔软泡绵，塑就缓震迈步体验。 加高设计，在跑步期间塑就柔软感受。
其他细节
- 橡胶外底铸就出众抓地力，令双足紧抓路面
- 鞋头和鞋眼部位添加匠心设计，打造出众耐穿性
- 中足和鞋头采用网眼布材料，塑就出众外观
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 煤黑/黑/白色/赛车蓝
- 款式： DD9293-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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