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Nike Downshifter 14
女子公路跑步鞋
27% 折让
- 显示颜色： 薄雾紫/宝石蓝/亮紫罗兰/白色
- 款式： IB1899-500
Nike Downshifter 14
27% 折让
穿上 Nike Downshifter 14 女子公路跑步鞋，让你的步伐迈入新境界。中底厚实的泡棉缓震配置，提供出色的舒适脚感和回弹性能。此外，鞋面采用网眼布，带来出色透气性，中足板带则为你带来稳固贴合感。
其他细节
- 精制网眼设计，带来出色透气性
- 中底厚实泡棉，提供出色的舒适脚感和回弹性能
- 内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固贴合感
产品细节
- 单鞋重量：约 276 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 薄雾紫/宝石蓝/亮紫罗兰/白色
- 款式： IB1899-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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