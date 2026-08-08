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Nike Downshifter 9
男子跑步鞋
¥529
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此配色当前无货
Nike Downshifter 9 男子跑步鞋采用轻薄柔韧材料，在全力冲刺时帮助稳固双足，前足融入网眼设计，优化透气性。柔软泡绵和足底弯曲凹槽设计，塑就顺畅平稳的迈步体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/白色
- 款式： AQ7481-002
Nike Downshifter 9
¥529
匠心设计
Nike Downshifter 9 男子跑步鞋采用轻薄柔韧材料，在全力冲刺时帮助稳固双足，前足融入网眼设计，优化透气性。柔软泡绵和足底弯曲凹槽设计，塑就顺畅平稳的迈步体验。
其他细节
- 前足搭配网眼设计，有效提升透气性
- 柔韧泡绵中底设计，带来缓震迈步体验
- 锥形后跟造就利落外观和迅疾脚感
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
- 弯曲凹槽设计，赋予双足自然的运动感受
产品细节
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/白色
- 款式： AQ7481-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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