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Nike Downshifter 9 男子跑步鞋 - 黑/煤黑/冷灰/白色

Nike Downshifter 9

男子跑步鞋

¥529

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Nike Downshifter 9 男子跑步鞋采用轻薄柔韧材料，在全力冲刺时帮助稳固双足，前足融入网眼设计，优化透气性。柔软泡绵和足底弯曲凹槽设计，塑就顺畅平稳的迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/白色
  • 款式： AQ7481-002

Nike Downshifter 9

¥529

匠心设计

Nike Downshifter 9 男子跑步鞋采用轻薄柔韧材料，在全力冲刺时帮助稳固双足，前足融入网眼设计，优化透气性。柔软泡绵和足底弯曲凹槽设计，塑就顺畅平稳的迈步体验。

其他细节

  • 前足搭配网眼设计，有效提升透气性
  • 柔韧泡绵中底设计，带来缓震迈步体验
  • 锥形后跟造就利落外观和迅疾脚感
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力
  • 弯曲凹槽设计，赋予双足自然的运动感受

产品细节

  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/白色
  • 款式： AQ7481-002

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