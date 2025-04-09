Nike Dragonfly 2 Elite "Jakob Ingebrigtsen" 男/女田径长跑钉鞋采用精致醒目设计，精准诠释雅各布·因格布里格森的风格，聚焦他的核心信念：家庭与夺冠。搭载轻盈非凡的 ZoomX 泡绵和出众支撑的碳纤维板，展现出色速度表现，助你在比赛日尽情释放能量。时刻准备助力长距离跑，为运动员在速度表现上跃升新高度而设计。

显示颜色： 帆白/中灰/黑/金属黄谷

款式： IB8745-100