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Nike Dri-FIT
双面印花头带（1 条）
¥119
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Nike Dri-FIT 双面印花头带（1 条）采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验，助你全身心投入训练或比赛。 双面设计，助你随心混搭，打造百搭造型。
- 显示颜色： 麻黄/黑/麻黄
- 款式： DN0589-203
Nike Dri-FIT
¥119
导湿速干，舒适训练
Nike Dri-FIT 双面印花头带（1 条）采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验，助你全身心投入训练或比赛。 双面设计，助你随心混搭，打造百搭造型。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 可调式设计，缔造个性化的贴合感
产品细节
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 麻黄/黑/麻黄
- 款式： DN0589-203
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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