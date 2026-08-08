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Nike Dri-FIT 双面印花头带（1 条） - 麻黄/黑/麻黄

Nike Dri-FIT

双面印花头带（1 条）

¥119

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Nike Dri-FIT 双面印花头带（1 条）采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验，助你全身心投入训练或比赛。 双面设计，助你随心混搭，打造百搭造型。


  • 显示颜色： 麻黄/黑/麻黄
  • 款式： DN0589-203

Nike Dri-FIT

¥119

导湿速干，舒适训练

Nike Dri-FIT 双面印花头带（1 条）采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验，助你全身心投入训练或比赛。 双面设计，助你随心混搭，打造百搭造型。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 可调式设计，缔造个性化的贴合感

产品细节

  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻黄/黑/麻黄
  • 款式： DN0589-203

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