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Nike Dri-FIT
大童（男孩）训练短裤
35% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 大童（男孩）训练短裤饰有多个耐克勾勾。穿上这款导湿速干短裤，彰显你对标志的热爱，助力尽情凌跃。
- 显示颜色： 尘光子色/粗糙绿
- 款式： DM8532-026
Nike Dri-FIT
35% 折让
耐克勾勾设计，释放澎湃能量
Nike Dri-FIT 大童（男孩）训练短裤饰有多个耐克勾勾。穿上这款导湿速干短裤，彰显你对标志的热爱，助力尽情凌跃。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
- 弹性腰部搭配抽绳，打造舒适贴合的穿着体验
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 侧边开衩
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 尘光子色/粗糙绿
- 款式： DM8532-026
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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