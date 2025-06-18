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Dri-FIT 大童（女孩）轻便型速干夹克

¥349¥42918% 折让

需要一件轻盈的训练夹克？ Nike Dri-FIT 大童（女孩）轻便型速干夹克就是你的理想之选。 耐穿梭织面料搭配宽松版型，结合可收纳风帽设计，方便叠搭。 加持 Dri-FIT 导湿速干技术，助你舒适畅动。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ5192-010

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需要一件轻盈的训练夹克？ Nike Dri-FIT 大童（女孩）轻便型速干夹克就是你的理想之选。 耐穿梭织面料搭配宽松版型，结合可收纳风帽设计，方便叠搭。 加持 Dri-FIT 导湿速干技术，助你舒适畅动。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 风帽可收纳至衣领，在你需要时提供出众包覆效果
  • 弹性袖口和下摆，在运动时有助稳固衣身

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ5192-010

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