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Nike
Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤
¥329
本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！趁阳光正好，穿上 Nike Mutli Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤，尽情玩乐吧！透气网眼布面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，令你无惧炎热天气，一路畅跑。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU8549-010
Nike
¥329
本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！趁阳光正好，穿上 Nike Mutli Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤，尽情玩乐吧！透气网眼布面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，令你无惧炎热天气，一路畅跑。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 网眼布面料，质感柔软，轻盈透气
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU8549-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。