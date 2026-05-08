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Nike Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤 - 黑

Nike

Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤

12% 折让

本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！趁阳光正好，穿上 Nike Mutli Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤，尽情玩乐吧！透气网眼布面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，令你无惧炎热天气，一路畅跑。


  • 显示颜色：
  • 款式： IU8549-010

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本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！趁阳光正好，穿上 Nike Mutli Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤，尽情玩乐吧！透气网眼布面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，令你无惧炎热天气，一路畅跑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 网眼布面料，质感柔软，轻盈透气

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IU8549-010

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