 
Nike Dri-FIT 大童（男孩）速干训练长裤 - 黑

Nike

Dri-FIT 大童（男孩）速干训练长裤

29% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT 大童（男孩）速干训练长裤采用弹性设计，助你轻松应对训练或比赛。 导湿速干技术结合趣味图案，让你畅享乐趣，自如运动。


  • 显示颜色：
  • 款式： HF6420-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 耐穿弹性面料，助你畅动自如

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 侧边口袋设计
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF6420-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

