Nike
Dri-FIT 大童（男孩）速干训练长裤
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT 大童（男孩）速干训练长裤采用弹性设计，助你轻松应对训练或比赛。 导湿速干技术结合趣味图案，让你畅享乐趣，自如运动。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF6420-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 耐穿弹性面料，助你畅动自如
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 侧边口袋设计
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
