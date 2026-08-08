|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|数字尺码
|6 - 7
|8 - 9
|10 - 12
|14 - 16
|18 - 20
|年龄
|7 - 8
|8 -10
|10 - 12
|12 - 13
|13 - 15
|中国码 - 上衣
|135/64
|140/68
|145/72
|155/76
|160/80
|中国码 - 下装
|135/57
|140/60
|145/63
|155/66
|160/69
|臀围（英寸）
|27 - 28
|28 - 29.5
|29.5 - 31.5
|31.5 - 33.5
|33.5 - 35
男孩服装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围（男）：将皮尺绕过胸部较宽处进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
你偏好哪种版型？
模特一般穿 M 码。
男孩：身高：149 厘米/胸围：70 厘米/腰围：64 厘米/臀围：67 厘米
女孩：身高：146 厘米/胸围：71 厘米/腰围：66 厘米/臀围：72 厘米