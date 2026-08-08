男孩服装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码XSSMLXL
数字尺码6 - 78 - 910 - 1214 - 1618 - 20
年龄7 - 88 -1010 - 1212 - 1313 - 15
中国码 - 上衣135/64140/68145/72155/76160/80
中国码 - 下装135/57140/60145/63155/66160/69
臀围（英寸）27 - 2828 - 29.529.5 - 31.531.5 - 33.533.5 - 35

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围（男）：将皮尺绕过胸部较宽处进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。

你偏好哪种版型？

模特一般穿 M 码。

男孩：身高：149 厘米/胸围：70 厘米/腰围：64 厘米/臀围：67 厘米

女孩：身高：146 厘米/胸围：71 厘米/腰围：66 厘米/臀围：72 厘米