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Nike
Dri-FIT 女子速干短袖热身篮球上衣
¥299
精彩比赛的关键是什么？以比赛速度热身，让你充分适应节奏。Nike Dri-FIT 女子速干短袖热身篮球上衣助你随时待命，当比赛开始时，你已做好准备。
- 显示颜色： 温和灰绿/白色
- 款式： IO1362-006
Nike
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精彩比赛的关键是什么？以比赛速度热身，让你充分适应节奏。Nike Dri-FIT 女子速干短袖热身篮球上衣助你随时待命，当比赛开始时，你已做好准备。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 宽松版型
- 83% 聚酯纤维/10% 氨纶/7% 莱赛尔纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/白色
- 款式： IO1362-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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