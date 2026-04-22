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温和灰绿/白色

Nike

Dri-FIT 女子速干短袖热身篮球上衣

¥299

精彩比赛的关键是什么？以比赛速度热身，让你充分适应节奏。Nike Dri-FIT 女子速干短袖热身篮球上衣助你随时待命，当比赛开始时，你已做好准备。


  • 显示颜色： 温和灰绿/白色
  • 款式： IO1362-006

Nike

¥299

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其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 宽松版型
  • 83% 聚酯纤维/10% 氨纶/7% 莱赛尔纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和灰绿/白色
  • 款式： IO1362-006

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