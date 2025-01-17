Nike Dri-FIT 女子速干紧身短裤采用骑行短裤外观，同时具有舒适贴合感，可随行而动，助你轻松驾驭激烈运动。柔软针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽；弹性腰部搭配抽绳设计，塑就恰到好处的贴合感；胯下拼接添加衬里，为关键部位提供出色包覆效果。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。