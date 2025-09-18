Nike
Dri-FIT 女子速干高腰九分裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
快来一睹你的佳选长裤。 Nike Dri-FIT 女子速干高腰九分裤采用导湿速干设计，结合宽版弹性腰部，提供出众支撑力；轻盈面料富有弹力，塑就随行而动的运动体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ1580-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 腰部采用优质面料，柔软顺滑，塑就轻柔贴合感和出色包覆效果
产品细节
- 插袋搭配拉链口袋
- 面料：80% 锦纶/20% 氨纶。 口袋：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
-
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
