快来一睹你的佳选长裤。 Nike Dri-FIT 女子速干高腰九分裤采用导湿速干设计，结合宽版弹性腰部，提供出众支撑力；轻盈面料富有弹力，塑就随行而动的运动体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ1580-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 腰部采用优质面料，柔软顺滑，塑就轻柔贴合感和出色包覆效果

产品细节

  • 插袋搭配拉链口袋
  • 面料：80% 锦纶/20% 氨纶。 口袋：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ1580-010

