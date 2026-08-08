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Nike Dri-FIT
女子高尔夫翻领 T恤
50% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 翻领T恤采用柔软的导湿速干面料，缔造舒适穿着体验，助力节节告胜。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： 884872-100
Nike Dri-FIT
50% 折让
经典舒适，训练与比赛的理想之选
Nike Dri-FIT 翻领T恤采用柔软的导湿速干面料，缔造舒适穿着体验，助力节节告胜。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 后身下摆加长设计，在运动过程中实现出众包覆效果。
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 翻折领设计
- 3 纽扣前襟
- 开衩下摆
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： 884872-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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