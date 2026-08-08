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Nike Dri-FIT 女子高尔夫翻领 T恤 - 白色/黑

Nike Dri-FIT

女子高尔夫翻领 T恤

50% 折让

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Nike Dri-FIT 翻领T恤采用柔软的导湿速干面料，缔造舒适穿着体验，助力节节告胜。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： 884872-100

Nike Dri-FIT

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经典舒适，训练与比赛的理想之选

Nike Dri-FIT 翻领T恤采用柔软的导湿速干面料，缔造舒适穿着体验，助力节节告胜。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 后身下摆加长设计，在运动过程中实现出众包覆效果。

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 翻折领设计
  • 3 纽扣前襟
  • 开衩下摆
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： 884872-100

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