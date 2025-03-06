Nike Dri-FIT (M) 孕妈系列女子运动背心质感柔软，带来犹如第二层肌肤般的贴合感。加长剪裁可妥帖包覆孕肚，舒适非凡；U 领和四向弹力设计，易于穿脱。此款单品在视觉上有效应对孕肚凸显，产后亦可轻松穿搭。该产品含有再生聚酯纤维。

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