 
第 1 张图片，共 4 张图片
Nike Dri-FIT 幼童速干中筒运动袜（3 双） - 黑

Nike

Dri-FIT 幼童速干中筒运动袜（3 双）

10% 折让

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike Dri-FIT 幼童速干中筒运动袜（3 双）可轻松搭配 Nike 运动鞋，提供有力支撑。疏松针织袜面结合罗纹足弓支撑板带，提升舒适包覆效果；袜底、后跟和足尖融入加厚设计，在跑跳迈步之际有助减缓冲击力。此外，这款中筒运动袜搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助双足保持干爽，令孩子尽情畅玩。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO9198-010

Nike

10% 折让

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike Dri-FIT 幼童速干中筒运动袜（3 双）可轻松搭配 Nike 运动鞋，提供有力支撑。疏松针织袜面结合罗纹足弓支撑板带，提升舒适包覆效果；袜底、后跟和足尖融入加厚设计，在跑跳迈步之际有助减缓冲击力。此外，这款中筒运动袜搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助双足保持干爽，令孩子尽情畅玩。

产品细节

  • 内含 3 双袜子
  • 袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO9198-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。