 
Nike Dri-FIT 幼童速干复古图案中筒运动袜（3 双） - 帆白

Nike

Dri-FIT 幼童速干复古图案中筒运动袜（3 双）

¥79

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike Dri-FIT 幼童速干复古图案中筒运动袜（3 双）可轻松搭配 Nike 运动鞋，提供有力支撑。该运动袜采用透气疏松针织足面，搭配罗纹足弓支撑板带，有助提升包覆效果。袜底、后跟和足尖采用舒适加厚设计，在跑跳之际帮助减缓冲击力，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，令稚嫩双足在玩耍过程中保持干爽。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IO2552-133

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¥79

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike Dri-FIT 幼童速干复古图案中筒运动袜（3 双）可轻松搭配 Nike 运动鞋，提供有力支撑。该运动袜采用透气疏松针织足面，搭配罗纹足弓支撑板带，有助提升包覆效果。袜底、后跟和足尖采用舒适加厚设计，在跑跳之际帮助减缓冲击力，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，令稚嫩双足在玩耍过程中保持干爽。

产品细节

  • 内含 3 双袜子
  • 袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IO2552-133

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