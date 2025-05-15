Nike
Dri-FIT 幼童速干蘑菇印花T恤
¥199
Nike Dri-FIT 幼童速干蘑菇印花T恤尽显时尚意趣，专为喜欢自由畅玩的孩子倾心设计。顺滑聚酯纤维针织面料结合短袖版型和 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在运动之际保持干爽舒适。圆领设计，方便轻松穿脱；弧形下摆设计，塑就精致合身外观。
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： IM4493-663
Nike
¥199
Nike Dri-FIT 幼童速干蘑菇印花T恤尽显时尚意趣，专为喜欢自由畅玩的孩子倾心设计。顺滑聚酯纤维针织面料结合短袖版型和 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在运动之际保持干爽舒适。圆领设计，方便轻松穿脱；弧形下摆设计，塑就精致合身外观。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： IM4493-663
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。