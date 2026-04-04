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Nike Dri-FIT 幼童速干高尔夫短袖T恤和半身裙套装 - 幻影

Nike

Dri-FIT 幼童速干高尔夫短袖T恤和半身裙套装

¥369

无论小小高尔夫球手要在迷你高尔夫球场上练习挥杆、在游乐场尽情玩耍，还是与你一起外出游玩，Nike Dri-FIT 幼童速干高尔夫短袖T恤和半身裙套装都能轻松应对不同场合。两件单品均结合 Dri-FIT 导湿速干技术面料，帮助孩子在玩耍时保持干爽。上衣采用休闲剪裁，搭配翻领设计，带来无拘无束的穿着体验。配套半身裙采用 A 字版型，搭配弹性腰部，舒适贴合；内置短裤带来出众包覆效果，助力自在畅动。


  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： IX4814-095

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¥369

无论小小高尔夫球手要在迷你高尔夫球场上练习挥杆、在游乐场尽情玩耍，还是与你一起外出游玩，Nike Dri-FIT 幼童速干高尔夫短袖T恤和半身裙套装都能轻松应对不同场合。两件单品均结合 Dri-FIT 导湿速干技术面料，帮助孩子在玩耍时保持干爽。上衣采用休闲剪裁，搭配翻领设计，带来无拘无束的穿着体验。配套半身裙采用 A 字版型，搭配弹性腰部，舒适贴合；内置短裤带来出众包覆效果，助力自在畅动。

产品细节

  • 上衣：面布：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。半身裙：面布/内衬裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： IX4814-095

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