无论小小高尔夫球手要在迷你高尔夫球场上练习挥杆、在游乐场尽情玩耍，还是与你一起外出游玩，Nike Dri-FIT 幼童速干高尔夫短袖T恤和半身裙套装都能轻松应对不同场合。两件单品均结合 Dri-FIT 导湿速干技术面料，帮助孩子在玩耍时保持干爽。上衣采用休闲剪裁，搭配翻领设计，带来无拘无束的穿着体验。配套半身裙采用 A 字版型，搭配弹性腰部，舒适贴合；内置短裤带来出众包覆效果，助力自在畅动。

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