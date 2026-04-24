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Nike Dri-FIT 幼童防晒凉感速干运动背心 - 白色

Nike

Dri-FIT 幼童防晒凉感速干运动背心

¥149

Nike Dri-FIT 幼童防晒凉感速干运动背心采用弹性针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持凉爽舒适，彰显 Nike 风格。可搭配 Nike Dri-FIT 下装，打造专为运动而生的协调造型。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1496-100

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¥149

Nike Dri-FIT 幼童防晒凉感速干运动背心采用弹性针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持凉爽舒适，彰显 Nike 风格。可搭配 Nike Dri-FIT 下装，打造专为运动而生的协调造型。

产品细节

  • UPF 40+
  • 83% 锦纶/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1496-100

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