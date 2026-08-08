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Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣 - 黑曜石色/游戏宝蓝/调色/白色

Nike Dri-FIT

男子印花短袖训练上衣

33% 折让

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Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣将导湿速干性能融入训练基本单品，助你在高强度训练中保持干爽。下摆开衩设计，赋予你自如无拘的训练体验。


  • 显示颜色： 黑曜石色/游戏宝蓝/调色/白色
  • 款式： CJ4634-451

Nike Dri-FIT

33% 折让

经典版型，导湿速干，舒适非凡

Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣将导湿速干性能融入训练基本单品，助你在高强度训练中保持干爽。下摆开衩设计，赋予你自如无拘的训练体验。

导湿速干，舒适非凡

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

弹力充沛

轻盈弹性面料，助你舒适畅动。

演绎 Swoosh 经典

胸部饰有大号 Swoosh 标志，彰显你对品牌的拥趸之情。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 后身加长设计
  • 93% 聚酯纤维/7% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/游戏宝蓝/调色/白色
  • 款式： CJ4634-451

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