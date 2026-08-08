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Nike Dri-FIT
男子印花短袖训练上衣
33% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣将导湿速干性能融入训练基本单品，助你在高强度训练中保持干爽。下摆开衩设计，赋予你自如无拘的训练体验。
- 显示颜色： 黑曜石色/游戏宝蓝/调色/白色
- 款式： CJ4634-451
Nike Dri-FIT
33% 折让
经典版型，导湿速干，舒适非凡
Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣将导湿速干性能融入训练基本单品，助你在高强度训练中保持干爽。下摆开衩设计，赋予你自如无拘的训练体验。
导湿速干，舒适非凡
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
弹力充沛
轻盈弹性面料，助你舒适畅动。
演绎 Swoosh 经典
胸部饰有大号 Swoosh 标志，彰显你对品牌的拥趸之情。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 后身加长设计
- 93% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/游戏宝蓝/调色/白色
- 款式： CJ4634-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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