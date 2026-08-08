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Nike Dri-FIT
男子印花短袖训练上衣
¥249
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Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣采用柔软面料，可导湿速干，助你从训练开始到结束过程中保持干爽，舒适畅动。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CZ2575-100
Nike Dri-FIT
¥249
质感柔软，导湿速干
Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣采用柔软面料，可导湿速干，助你从训练开始到结束过程中保持干爽，舒适畅动。
干爽体验
柔软面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，助你保持干爽舒适。
自然律动
侧面下摆开衩设计，让你在伸展、举重和冲刺动作中畅动自如。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 背面上方饰有图案
- 69% 棉/31% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： CZ2575-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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