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Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣 - 白色

Nike Dri-FIT

男子印花短袖训练上衣

¥249

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Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣采用柔软面料，可导湿速干，助你从训练开始到结束过程中保持干爽，舒适畅动。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CZ2575-100

Nike Dri-FIT

¥249

质感柔软，导湿速干

Nike Dri-FIT 男子印花短袖训练上衣采用柔软面料，可导湿速干，助你从训练开始到结束过程中保持干爽，舒适畅动。

干爽体验

柔软面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，助你保持干爽舒适。

自然律动

侧面下摆开衩设计，让你在伸展、举重和冲刺动作中畅动自如。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 背面上方饰有图案
  • 69% 棉/31% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CZ2575-100

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