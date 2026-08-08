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Nike Dri-FIT
男子印花训练短裤
¥299
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子印花训练短裤轻盈舒适，适合在多种训练中穿着。采用柔软针织面料，令你倍感舒适。图案向技术致敬，正是技术的力量让你的表现跃升新层次。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CZ2433-010
Nike Dri-FIT
¥299
柔韧出众
Nike Dri-FIT 男子印花训练短裤轻盈舒适，适合在多种训练中穿着。采用柔软针织面料，令你倍感舒适。图案向技术致敬，正是技术的力量让你的表现跃升新层次。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
其他细节
- 轻盈针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适
- 裤脚开衩设计，令你在比赛过程中畅动自如
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 口袋设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CZ2433-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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