Nike Dri-FIT 男子印花训练短裤轻盈舒适，适合在多种训练中穿着。采用柔软针织面料，令你倍感舒适。图案向技术致敬，正是技术的力量让你的表现跃升新层次。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

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