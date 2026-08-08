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Nike Dri-FIT 男子印花训练短裤 - 黑

Nike Dri-FIT

男子印花训练短裤

¥299

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Nike Dri-FIT 男子印花训练短裤轻盈舒适，适合在多种训练中穿着。采用柔软针织面料，令你倍感舒适。图案向技术致敬，正是技术的力量让你的表现跃升新层次。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色：
  • 款式： CZ2433-010

Nike Dri-FIT

¥299

柔韧出众

Nike Dri-FIT 男子印花训练短裤轻盈舒适，适合在多种训练中穿着。采用柔软针织面料，令你倍感舒适。图案向技术致敬，正是技术的力量让你的表现跃升新层次。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

其他细节

  • 轻盈针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适
  • 裤脚开衩设计，令你在比赛过程中畅动自如

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 口袋设计
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CZ2433-010

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