第 1 张图片，共 2 张图片
Nike Dri-FIT
男子篮球上衣
¥199
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Dri-FIT 篮球上衣，专注比赛，不受干扰。这款性能出众的上衣采用轻盈透气面料，搭配导湿速干技术，让你轻装上阵。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： AJ1432-100
Nike Dri-FIT
¥199
轻盈透气
穿上 Nike Dri-FIT 篮球上衣，专注比赛，不受干扰。这款性能出众的上衣采用轻盈透气面料，搭配导湿速干技术，让你轻装上阵。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻微垂坠式下摆，提供出众包覆效果
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： AJ1432-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。