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      Nike Dri-FIT

      男子篮球上衣

      ¥199

      穿上 Nike Dri-FIT 篮球上衣，专注比赛，不受干扰。这款性能出众的上衣采用轻盈透气面料，搭配导湿速干技术，让你轻装上阵。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： AJ1432-100

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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