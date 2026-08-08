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Nike Dri-FIT 男子篮球上衣 - 白色/黑

Nike Dri-FIT

男子篮球上衣

¥199

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穿上 Nike Dri-FIT 篮球上衣，专注比赛，不受干扰。这款性能出众的上衣采用轻盈透气面料，搭配导湿速干技术，让你轻装上阵。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AJ1432-100

Nike Dri-FIT

¥199

轻盈透气

穿上 Nike Dri-FIT 篮球上衣，专注比赛，不受干扰。这款性能出众的上衣采用轻盈透气面料，搭配导湿速干技术，让你轻装上阵。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 轻微垂坠式下摆，提供出众包覆效果

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AJ1432-100

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