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Nike Dri-FIT
男子篮球短裤
¥229
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子篮球短裤是比赛时的基本装备。该款短裤宽松轻盈，结合导湿速干技术，助你保持非凡舒适感受。
- 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
- 款式： DH7165-657
Nike Dri-FIT
¥229
畅快鏖战，强劲表现
Nike Dri-FIT 男子篮球短裤是比赛时的基本装备。该款短裤宽松轻盈，结合导湿速干技术，助你保持非凡舒适感受。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 网眼布衬里口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 印花图案
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
- 款式： DH7165-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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