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Nike Dri-FIT 男子篮球短裤 - 大学红/黑/白色/大学红

Nike Dri-FIT

男子篮球短裤

¥229

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Nike Dri-FIT 男子篮球短裤是比赛时的基本装备。该款短裤宽松轻盈，结合导湿速干技术，助你保持非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
  • 款式： DH7165-657

Nike Dri-FIT

¥229

畅快鏖战，强劲表现

Nike Dri-FIT 男子篮球短裤是比赛时的基本装备。该款短裤宽松轻盈，结合导湿速干技术，助你保持非凡舒适感受。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软轻盈

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 网眼布衬里口袋
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 印花图案
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
  • 款式： DH7165-657

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