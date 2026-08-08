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Nike Dri-FIT
男子篮球T恤
21% 折让
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Nike Dri-FIT 男子篮球T恤采用柔软速干面料巧搭 Swoosh 标志，缔造非凡舒适感受和出众风采，是篮球运动的理想之选。
- 显示颜色： 黑
- 款式： BV8087-010
Nike Dri-FIT
21% 折让
导湿速干，SWOOSH 风范
Nike Dri-FIT 男子篮球T恤采用柔软速干面料巧搭 Swoosh 标志，缔造非凡舒适感受和出众风采，是篮球运动的理想之选。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 印花图案
- 标准版型
- 面料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： BV8087-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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