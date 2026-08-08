第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Dri-FIT
男子训练短裤
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子训练短裤采用匠心设计，令你从热身到放松的训练时刻保持干爽舒适。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 浅沙岩灰/铁灰/黑
- 款式： CJ2008-077
Nike Dri-FIT
¥249
导湿速干，舒适非凡，训练升级
Nike Dri-FIT 男子训练短裤采用匠心设计，令你从热身到放松的训练时刻保持干爽舒适。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 柔软针织面料，略带弹性
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 口袋设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅沙岩灰/铁灰/黑
- 款式： CJ2008-077
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。