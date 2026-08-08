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Nike Dri-FIT
男子训练长裤
¥369
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Nike Dri-FIT 男子训练长裤采用轻盈梭织面料结合导湿速干技术，缔造舒适耐穿的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑/金属赭
- 款式： 927381-013
Nike Dri-FIT
¥369
导湿速干，出色包覆
Nike Dri-FIT 男子训练长裤采用轻盈梭织面料结合导湿速干技术，缔造舒适耐穿的穿着体验。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/金属赭
- 款式： 927381-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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