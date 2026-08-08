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Nike Dri-FIT
男子训练T恤
¥249
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Nike Dri-FIT 男子训练T恤饰有静谧照片，采用导湿速干的柔软面料，助你在严苛训练中保持干爽，轻松应对。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA0656-010
Nike Dri-FIT
¥249
助力舒适
Nike Dri-FIT 男子训练T恤饰有静谧照片，采用导湿速干的柔软面料，助你在严苛训练中保持干爽，轻松应对。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，质地柔软
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA0656-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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