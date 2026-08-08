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Nike Dri-FIT
男子跑步圆领上衣
¥449
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子跑步圆领上衣为人气跑步款式注入全新魅力。采用多功能设计，柔软有弹性，可作为打底、叠搭或单穿。
- 显示颜色： 神秘枣红
- 款式： CU6072-624
Nike Dri-FIT
¥449
多层面魅力，跑者挚爱
Nike Dri-FIT 男子跑步圆领上衣为人气跑步款式注入全新魅力。采用多功能设计，柔软有弹性，可作为打底、叠搭或单穿。
弹性不减
柔软法式毛圈面料，轻盈舒适，富有弹性，令动作灵活自如。
运动员专属，透气出众
衣袖上方、肩部及后背上方采用网眼布设计，缔造出众透气性。根据跑者数据资料进行设计，在关键部位为你带来凉爽感受。
出众包覆
独立拇指孔设计，提升包覆效果，带来出众体验。
其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 加长后摆
- 反光设计元素
- 面料：85%聚酯纤维/ 15%氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 神秘枣红
- 款式： CU6072-624
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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