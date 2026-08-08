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Nike Dri-FIT 男子跑步圆领上衣 - 神秘枣红

Nike Dri-FIT

男子跑步圆领上衣

¥449

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Nike Dri-FIT 男子跑步圆领上衣为人气跑步款式注入全新魅力。采用多功能设计，柔软有弹性，可作为打底、叠搭或单穿。


  • 显示颜色： 神秘枣红
  • 款式： CU6072-624

Nike Dri-FIT

¥449

多层面魅力，跑者挚爱

Nike Dri-FIT 男子跑步圆领上衣为人气跑步款式注入全新魅力。采用多功能设计，柔软有弹性，可作为打底、叠搭或单穿。

弹性不减

柔软法式毛圈面料，轻盈舒适，富有弹性，令动作灵活自如。

运动员专属，透气出众

衣袖上方、肩部及后背上方采用网眼布设计，缔造出众透气性。根据跑者数据资料进行设计，在关键部位为你带来凉爽感受。

出众包覆

独立拇指孔设计，提升包覆效果，带来出众体验。

其他细节

Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 加长后摆
  • 反光设计元素
  • 面料：85%聚酯纤维/ 15%氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 神秘枣红
  • 款式： CU6072-624

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