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Nike Dri-FIT 男子迷彩训练短裤 - 浅烟灰/白色

Nike Dri-FIT

男子迷彩训练短裤

¥299

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Nike Dri-FIT 短裤采用柔软的导湿速干面料结合可调节裤腰和下摆开衩设计，在训练中为你缔造舒适自如的运动体验。


  • 显示颜色： 浅烟灰/白色
  • 款式： BV3263-077

Nike Dri-FIT

¥299

酷爽舒适，迷彩设计

Nike Dri-FIT 短裤采用柔软的导湿速干面料结合可调节裤腰和下摆开衩设计，在训练中为你缔造舒适自如的运动体验。

干爽设计

Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。

灵动自如

下摆侧开衩设计，让你在日常活动中也灵活自如。弹性腰部内置抽绳，便于调整贴合。

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 侧边口袋设计
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅烟灰/白色
  • 款式： BV3263-077

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