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Nike Dri-FIT
男子迷彩训练短裤
¥299
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 短裤采用柔软的导湿速干面料结合可调节裤腰和下摆开衩设计，在训练中为你缔造舒适自如的运动体验。
- 显示颜色： 浅烟灰/白色
- 款式： BV3263-077
Nike Dri-FIT
¥299
酷爽舒适，迷彩设计
Nike Dri-FIT 短裤采用柔软的导湿速干面料结合可调节裤腰和下摆开衩设计，在训练中为你缔造舒适自如的运动体验。
干爽设计
Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。
灵动自如
下摆侧开衩设计，让你在日常活动中也灵活自如。弹性腰部内置抽绳，便于调整贴合。
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅烟灰/白色
- 款式： BV3263-077
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。