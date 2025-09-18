 
Nike Dri-FIT 男子速干工装短裤 - 沙紫

Dri-FIT 男子速干工装短裤

Nike Dri-FIT 男子速干工装短裤采用导湿速干面料搭配宽松版型，塑就舒适感受。设有六个口袋，提供充裕的储物空间。


  • 显示颜色： 沙紫
  • 款式： IH8658-508

其他细节

  • 弹性腰部搭配提花织带腰带，缔造舒适贴合感
  • 多口袋设计，包括两个安全稳妥的大口袋，提供多种储物选项
  • 后身口袋采用魔术贴粘扣设计，提升安全性

产品细节

  • 按扣拉链门襟设计
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
