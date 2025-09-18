Nike
Dri-FIT 男子速干工装短裤
18% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干工装短裤采用导湿速干面料搭配宽松版型，塑就舒适感受。设有六个口袋，提供充裕的储物空间。
- 显示颜色： 沙紫
- 款式： IH8658-508
其他细节
- 弹性腰部搭配提花织带腰带，缔造舒适贴合感
- 多口袋设计，包括两个安全稳妥的大口袋，提供多种储物选项
- 后身口袋采用魔术贴粘扣设计，提升安全性
产品细节
- 按扣拉链门襟设计
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
