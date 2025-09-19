 
Nike Dri-FIT 男子速干无袖篮球上衣 - 煤黑/黑

Nike

Dri-FIT 男子速干无袖篮球上衣

煤黑/黑
透明粉/黑
白色/黑
荧光黄/黑

Nike Dri-FIT 男子速干无袖篮球上衣柔软舒适，无论是公园还是健身房，皆可助你从容应战。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，让你专注运动，心无旁骛。


  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： HV1889-060

Nike

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 顺滑针织面料，柔软轻盈

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
