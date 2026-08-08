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Nike Dri-FIT
男子速干梭织训练长裤
¥369
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子速干梭织训练长裤助你在高强度训练中也能畅动自如。Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展；弹性腰部设计，在高强度训练时有助稳固长裤裤身。
- 显示颜色： 卡其/黑
- 款式： CU4958-247
Nike Dri-FIT
¥369
畅享干爽，助力表现
Nike Dri-FIT 男子速干梭织训练长裤助你在高强度训练中也能畅动自如。Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展；弹性腰部设计，在高强度训练时有助稳固长裤裤身。
运动自如
Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展，且不会妨碍脚下运动，助你发挥出色表现。
导湿速干，性能出众
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋添加网眼布里料
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 面料/口袋： 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 卡其/黑
- 款式： CU4958-247
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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