Nike
Dri-FIT 男子速干短袖篮球上衣
24% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干短袖篮球上衣从复古热身装备汲取设计灵感，采用轻盈梭织面料，质感顺滑。 柔软网眼布里料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 透明粉/白色/白色
- 款式： HJ4218-645
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 落肩设计结合宽松版型，助你自如畅动
产品细节
- 纽扣开襟设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
