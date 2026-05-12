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Nike
Dri-FIT 男子速干短袖翻领T恤
¥229
无论是前往果岭、网球场，还是去打匹克球，Nike Dri-FIT 男子速干短袖翻领T恤皆可令你保持舒适。采用聚酯纤维针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动之际保持干爽；下摆侧边开衩设计，便于自如畅动。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8831-010
Nike
¥229
无论是前往果岭、网球场，还是去打匹克球，Nike Dri-FIT 男子速干短袖翻领T恤皆可令你保持舒适。采用聚酯纤维针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动之际保持干爽；下摆侧边开衩设计，便于自如畅动。
其他细节
留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属翻领T恤
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8831-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。