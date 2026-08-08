Nike Dri-FIT

¥299

轻盈柔软，穿着舒适

Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣的目标是为你带来干爽舒适的训练体验。采用柔软轻盈面料，可导湿速干，助你畅动自如。 现在，你可以专注于攻克自己的目标了。

畅享酷爽 后身网眼拼接有助保持空气流通，助你攻克高强度训练。 干爽体验 轻盈针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。 畅动自如 贴心接缝贴合身形，侧边开衩减少约束，后身加长下摆设计，可在弯腰和伸展动作中提供出色包覆效果。 轻盈弹性面料，令你在训练时畅享自由无拘的运动体验。