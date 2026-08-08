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Nike Dri-FIT
男子速干短袖训练上衣
¥299
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣的目标是为你带来干爽舒适的训练体验。采用柔软轻盈面料，可导湿速干，助你畅动自如。 现在，你可以专注于攻克自己的目标了。
- 显示颜色： 黑/朱红
- 款式： DM6669-010
Nike Dri-FIT
¥299
轻盈柔软，穿着舒适
Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣的目标是为你带来干爽舒适的训练体验。采用柔软轻盈面料，可导湿速干，助你畅动自如。 现在，你可以专注于攻克自己的目标了。
畅享酷爽
后身网眼拼接有助保持空气流通，助你攻克高强度训练。
干爽体验
轻盈针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。
畅动自如
贴心接缝贴合身形，侧边开衩减少约束，后身加长下摆设计，可在弯腰和伸展动作中提供出色包覆效果。 轻盈弹性面料，令你在训练时畅享自由无拘的运动体验。
产品细节
- 左胸下方饰有 Swoosh 设计
- 后身中央饰有竖直文字信息
- 两侧接缝和后身上部饰有镶边细节
- 面料：69% 棉/31% 聚酯纤维。网眼布：75% 聚酯纤维/25% 棉。镶嵌：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/朱红
- 款式： DM6669-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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