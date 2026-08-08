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Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣 - 黑/朱红

Nike Dri-FIT

男子速干短袖训练上衣

¥299

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣的目标是为你带来干爽舒适的训练体验。采用柔软轻盈面料，可导湿速干，助你畅动自如。 现在，你可以专注于攻克自己的目标了。


  • 显示颜色： 黑/朱红
  • 款式： DM6669-010

Nike Dri-FIT

¥299

轻盈柔软，穿着舒适

Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣的目标是为你带来干爽舒适的训练体验。采用柔软轻盈面料，可导湿速干，助你畅动自如。 现在，你可以专注于攻克自己的目标了。

畅享酷爽

后身网眼拼接有助保持空气流通，助你攻克高强度训练。

干爽体验

轻盈针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。

畅动自如

贴心接缝贴合身形，侧边开衩减少约束，后身加长下摆设计，可在弯腰和伸展动作中提供出色包覆效果。 轻盈弹性面料，令你在训练时畅享自由无拘的运动体验。

产品细节

  • 左胸下方饰有 Swoosh 设计
  • 后身中央饰有竖直文字信息
  • 两侧接缝和后身上部饰有镶边细节
  • 面料：69% 棉/31% 聚酯纤维。网眼布：75% 聚酯纤维/25% 棉。镶嵌：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/朱红
  • 款式： DM6669-010

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