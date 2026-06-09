第 1 张图片，共 4 张图片
Nike Dri-FIT
男子速干短袖训练T恤
25% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练T恤采用导湿速干技术，缔造干爽舒适的穿着感受。休闲剪裁，助你在训练中一气呵成，发挥出色表现。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DX0990-100
Nike Dri-FIT
25% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练T恤采用导湿速干技术，缔造干爽舒适的穿着感受。休闲剪裁，助你在训练中一气呵成，发挥出色表现。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织面料，柔软顺滑
-
产品细节
-
- 罗纹领口
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
-
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DX0990-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。