Nike
Dri-FIT 男子速干篮球短裤
20% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干篮球短裤经久耐穿且舒适非凡，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你心无旁骛，攻克严苛训练。
- 显示颜色： 荧光黄/黑/黑
- 款式： HV1891-702
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，助你在运动中保持舒爽
- 弹性腰部搭配编织抽绳，缔造稳固贴合感
产品细节
- 梭织标签融入链状围网式缝线设计
- 硅胶耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
