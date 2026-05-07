第 1 张图片，共 5 张图片
Nike
Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤
¥449
Nike Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤质感柔软，采用宽松版型，让你在网球场上尽显时尚风采。面料结合导湿速干技术，助你在比赛中保持干爽。落肩接缝设计结合宽松版型，助你在球场上轻松移动。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IR6293-100
Nike
¥449
Nike Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤质感柔软，采用宽松版型，让你在网球场上尽显时尚风采。面料结合导湿速干技术，助你在比赛中保持干爽。落肩接缝设计结合宽松版型，助你在球场上轻松移动。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 网眼表面结合针织内里，轻盈透气
- 加长后身下摆，提升包覆效果
- 按扣前襟设计，可供自主调节造型
产品细节
- 后领下方饰有刺绣耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IR6293-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。