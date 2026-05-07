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Nike Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤 - 白色

Nike

Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤

¥449

Nike Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤质感柔软，采用宽松版型，让你在网球场上尽显时尚风采。面料结合导湿速干技术，助你在比赛中保持干爽。落肩接缝设计结合宽松版型，助你在球场上轻松移动。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR6293-100

Nike

¥449

Nike Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤质感柔软，采用宽松版型，让你在网球场上尽显时尚风采。面料结合导湿速干技术，助你在比赛中保持干爽。落肩接缝设计结合宽松版型，助你在球场上轻松移动。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 网眼表面结合针织内里，轻盈透气
  • 加长后身下摆，提升包覆效果
  • 按扣前襟设计，可供自主调节造型

产品细节

  • 后领下方饰有刺绣耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR6293-100

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