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Nike Dri-FIT
男子速干训练短裤
¥299
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子速干训练短裤采用柔软法式毛圈面料，在训练前后和训练期间为你缔造舒适包覆体验。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 调色暗灰/黑
- 款式： CZ7398-063
Nike Dri-FIT
¥299
质感柔软，导湿速干
Nike Dri-FIT 男子速干训练短裤采用柔软法式毛圈面料，在训练前后和训练期间为你缔造舒适包覆体验。该产品含有再生聚酯纤维。
导湿速干，舒适非凡
柔软法式毛圈面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
加长设计，舒适包覆
加长设计，令你在训练时畅动自如。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 口袋设计
- 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/黑
- 款式： CZ7398-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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