 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Dri-FIT 男子速干训练短裤 - 调色暗灰/黑

Nike Dri-FIT

男子速干训练短裤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT 男子速干训练短裤采用柔软法式毛圈面料，在训练前后和训练期间为你缔造舒适包覆体验。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 调色暗灰/黑
  • 款式： CZ7398-063

Nike Dri-FIT

¥299

质感柔软，导湿速干

Nike Dri-FIT 男子速干训练短裤采用柔软法式毛圈面料，在训练前后和训练期间为你缔造舒适包覆体验。该产品含有再生聚酯纤维。

导湿速干，舒适非凡

柔软法式毛圈面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

加长设计，舒适包覆

加长设计，令你在训练时畅动自如。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 口袋设计
  • 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/黑
  • 款式： CZ7398-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。