Nike Dri-FIT
男子速干训练背心
15% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干训练背心具备导湿速干性能和出众运动自由度，在训练中助你畅享非凡舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/黑
- 款式： AR6070-063
速干性能
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽、舒适和专注
- 罗纹圆领和袖窿设计，舒适贴合
- 无袖设计，灵活畅动
产品细节
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
