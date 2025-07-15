 
Nike Dri-FIT 男子速干训练背心 - 白色/黑

Nike Dri-FIT

男子速干训练背心

10% 折让
白色/黑
黑/白色

Nike Dri-FIT 男子速干训练背心具备导湿速干性能和出众运动自由度，在训练中助你畅享非凡舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AR6070-100

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速干性能

Nike Dri-FIT 男子速干训练背心具备导湿速干性能和出众运动自由度，在训练中助你畅享非凡舒适的穿着感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 罗纹圆领和袖窿设计，舒适贴合
  • 无袖设计，灵活畅动

产品细节

  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AR6070-100

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