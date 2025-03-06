健身房总能让你释放压力，重拾快乐。因此，想要炫出新晋挚爱T恤的出众风采，在健身房穿上它无疑是你的不二之选。 Nike Dri-FIT 男子训练T恤采用针织面料，质感柔软且可导湿速干，助你轻松完成训练计划。

显示颜色： 游戏宝蓝/太平洋蓝/调色

款式： FD0141-456