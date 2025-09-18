 
Nike Dri-FIT 男子速干训练T恤 - 白色

Nike Dri-FIT

男子速干训练T恤

12% 折让

穿上 Nike Dri-FIT 男子速干训练T恤，无论是有氧训练、举重、健身课，还是不同训练，皆可助你在短时间内获得显著效果。该T恤采用顺滑面料，令你不惧汗水，心无旁骛，是挚爱训练的穿搭佳选。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FJ2465-100

Nike Dri-FIT

12% 折让

穿上 Nike Dri-FIT 男子速干训练T恤，无论是有氧训练、举重、健身课，还是不同训练，皆可助你在短时间内获得显著效果。该T恤采用顺滑面料，令你不惧汗水，心无旁骛，是挚爱训练的穿搭佳选。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料，轻盈顺滑

产品细节

  • 59% 棉/41% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FJ2465-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。